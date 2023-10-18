СМИ: Британия может задействовать спецназ для освобождения заложников в Газе

Газета i напомнила, что с 2011 года британские силы специального назначения трижды задействовали в операциях по освобождению заложников - в Кении, Нигерии и Йемене

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Великобритания может использовать военнослужащих специальной авиадесантной службы (SAS) для освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщила газета i со ссылкой на источники.

По их данным, SAS готовится оказать помощь Израилю в случае попытки освобождения удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС заложников. Отмечается, что в настоящее время британский спецназ помогает коллегам из подразделения израильских сил специального назначения "Сайерет Маткаль" и спецподразделения Сухопутных войск США "Дельта" в сборе разведывательной информации.

"По всей видимости, события на юге Израиля привели к изменению боеготовности британских сил специального назначения. Эскадрон SAS, участвовавший в отработке маневров, на прошлой неделе завершил свое развертывание на несколько дней раньше, [чем предполагалось]", - заявил источник издания. В Минобороны Великобритании в свою очередь не стали комментировать спекуляции в СМИ.

Газета подчеркнула, что с 2011 года британские силы специального назначения трижды задействовались в операциях по освобождению заложников - в Кении, Нигерии и Йемене. Кроме того, они шесть раз отправлялись в различные точки мира для сбора разведывательной информации, в том числе на Украину в преддверии начала Россией специальной военной операции.

В среду представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака заявил телеканалу Sky News, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли семь британцев, еще девять числятся пропавшими без вести.