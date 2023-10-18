СМИ: Ливан испытывает проблемы с поставками товаров на фоне эскалации на Ближнем Востоке

По информации Foreign Policy, будущее страны в значительной степени зависит от того, ответит ли "Хезболлах" на действия Израиля в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Ливан начинает испытывать трудности с поставками товаров в связи с риском дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на ливанского депутата Марка Дау и мнение экспертов.

"Мы начинаем испытывать дефицит поставок. Не все морские пути открыты. С большим трудом удается получить суда для доставки грузов в Ливан", - указал он. Законодатель отметил, что такая ситуация наблюдается только на фоне риска вступления Ливана в палестино-израильский конфликт, поэтому трудно представить, в каком положении окажется страна в случае вмешательства извне в военные действия. По его мнению, у ливанского шиитского движения "Хезболлах" "не будет оправданий", если оно втянет Ливан в конфликт и "разрушит страну".

Участие Ливана в ближневосточном конфликте станет "катастрофой, окончательным ударом по стойкости" страны, считает эксперт ливанского аналитического центра Triangle Низар Ганем, чье мнение приводит журнал. "Это может привести к полному краху государства. <...> И на этот раз у Ливана не будет возможности занять средства [для восстановления] у международных организаций", - подчеркивает он.

Будущее Ливана, отмечает издание, в значительной степени зависит от того, ответит ли "Хезболлах" на действия Израиля в секторе Газа. Как сообщил журналу бывший генерал ливанской армии Элиас Фархат, вооруженные силы Ливана и "Хезболлах" находятся в состоянии высокой степени готовности. Он полагает, что ливанские боевики вмешаются в текущий конфликт, если "Израиль усилит свои атаки на Ливан и нацелится на более удаленные от границы районы Ливана".

В среду высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул-Хади заявил, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" и палестинское движение ХАМАС тесно координируют свои дальнейшие действия против Израиля.

Во вторник отряд "Хезболлах" атаковал из засады израильский патруль в пограничном районе Байяд-Блида. В ответ израильская авиация нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в Ливане. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", в ходе проведенных за сутки операций на ливано-израильской границе в ее рядах погибли четверо бойцов, в том числе один полевой командир. Всего с 7 октября - начала военной эскалации на Ближнем Востоке - "Хезболлах" признала гибель девяти своих бойцов.