Оппозиция в Малайзии выступила за размещение миротворцев ООН у сектора Газа

Ее лидер Хамза Зайнуддин заявил, что надо оказать давление на всемирную организацию с целью принятия более решительных и смелых коллективных резолюций, инициирования экономических санкций и международно-правовых исков против израильского правительства

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиции Малайзии Хамза Зайнуддин призвал правительство оказать давление на ООН, чтобы развернуть миротворческие силы на границе с сектором Газа для остановки "агрессивных действий" Израиля в адрес палестинского населения.

Лидер оппозиции заявил, что надо оказать давление на ООН с целью принятия более решительных и смелых коллективных резолюций, инициирования экономических санкций и международно-правовых исков против израильского правительства. "Мы призываем правительство в полной мере использовать саммит АСЕАН - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в четверг, чтобы оказать давление на ООН и Организацию исламского сотрудничества (ОИК) , чтобы она приняла резолюцию о немедленном развертывании миротворческих сил ООН, чтобы остановить израильскую агрессию", - приводит газета New Straits Times слова Хамзы Зай. "Нет ничего плохого в том, что ОИК проявит смелость и инициативу, начав миссию миротворческих сил ОИК на границе с сектором Газа", - заявил он.

Хамза Зайнуддин добавил, что правительство должно смело выступить смело, чтобы повысить осведомленность мирового мусульманского сообщества о том, как реагировать на действия Израиля. "Экономическая мощь двухмиллиардного мусульманского населения должна быть полностью использована для оказания давления на израильский режим и его союзников", - приводит издание слова лидера оппозиции Малайзии.

Ранее премьер Малайзии Анвар Ибрагим осудил последние действия Израиля и обвинил западные страны в лицемерии. В разговоре же с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией он выразил "непоколебимую поддержку палестинскому народу".