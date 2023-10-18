Греция считает, что внутри ЕС нужно усилить безопасность из-за событий на Ближнем Востоке

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис назвал главной заботой на текущий момент "защиту мирного населения Газы и предоставление гуманитарной помощи"

АФИНЫ, 18 октября. /ТАСС/. Греция считает крайне важным избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, при этом Европейский союз должен усилить свою внутреннюю безопасность. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, открывая заседание правительства. Его высказывания распространила пресс-служба кабинета.

"Мы собираемся сегодня в очень трудный момент, когда у нас по соседству возникли и распространяются очень большие опасности. Хочу, прежде всего, выразить свою боль и негодование в связи с ударом по больнице в Газе и указать на срочную необходимость четкого расследования того, что произошло", - сказал премьер.

Он сообщил, что на внеочередном Европейском совете во вторник по событиям на Ближнем Востоке, проходившем в режиме видеоконференции, он ясно подтвердил позицию Греции, признающей право Израиля на самооборону, но обязательно при уважении международного права. "Главной заботой на данный момент является защита мирного населения Газы и предоставление гуманитарной помощи. Крайне важно - Греция, как страна Восточного Средиземноморья, знает это лучше, чем кто-либо другой - не расширять конфликт и избегать любой дальнейшей эскалации, которая угрожает региональной безопасности и стабильности", - сказал Мицотакис.

По его словам, "в этих обстоятельствах требуется укреплять внутреннюю безопасность Европейского союза". "Очевидно, что Греция, находящаяся на внешней границе нашей европейской семьи, имеет дополнительное обязательство настаивать на строгой, но справедливой политике охраны наших внешних границ, которую мы будем проводить без компромиссов и уступок", - подчеркнул премьер.

"Я отправлюсь в регион как можно быстрее, когда позволят условия безопасности, начиная с моего присутствия в субботу в Каире на важной многосторонней конференции, которую созывает Египет по палестинской проблеме. Греция имеет право голоса в этой новой эскалации на Ближнем Востоке, причем со своим собственным подходом. Мы можем способствовать решению, мы - восточная граница Европы, но мы также являемся последним западным форпостом мира и стабильности [в регионе]", - сказал Мицотакис.

Греция опасается огромного потока беженцев, которые могут попасть на ее территорию из-за кризиса на Ближнем Востоке, а также радикализации тех мигрантов, которые уже находятся в ЕС.