Еврокомиссия предложила упростить процедуру приостановки безвиза с третьими странами

Речь идет о примерно 60 государствах, граждане которых могут посещать ЕС без виз на срок до трех месяцев в течение полугодового периода

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия опубликовала предложения об упрощении правил приостановки безвизового режима с третьими странами.

"Еврокомиссия предлагает расширить количество условий для приостановки соглашений о безвизовом режиме", - говорится в документе. Речь идет о примерно 60 государствах, граждане которых могут посещать Евросоюз без виз на срок до трех месяцев в течение полугодового периода.

В список условий для этого вошли гибридные угрозы безопасности ЕС с территории страны, имеющей с Евросоюзом соглашение о безвизовом режиме, а также различные несоответствия местной практики визовым правилам Евросоюза, например, существование программ "гражданства в обмен на инвестиции".

Для вступления этого проекта в силу его должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.