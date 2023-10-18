На Украине потребовали "очистить" города от неукраинских вывесок

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что в Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над этим процессом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал от местных властей убрать наружную рекламу и вывески на негосударственном языке.

"Призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке", - приводятся его слова в сообщении на странице офиса омбудсмена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах страны уже сделали обязательными исполнение вывесок и рекламы на государственном языке, внеся изменения в соответствующие нормативные акты. А в Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над данным процессом - проводятся рейды-проверки, в ходе которых при нарушении законодательства выносятся предписания о демонтаже таких вывесок, подчеркнул Креминь.

Курс на замену русского языка на украинский начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты. С начала российской специальной военной операции власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.