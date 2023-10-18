Китай заявил, что поддержит поправки РФ к бразильскому проекту ближневосточной резолюции

Россия ранее предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о готовности КНР поддержать поправки, которая Россия предложила к бразильскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Мы поддержим", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Россия в понедельник предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая - осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа. После того, как был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в Газе, РФ дополнила свою последнюю поправку отдельным осуждением этого нападения. Как отмечали в постпредстве РФ при ООН, предлагаемые Россией изменения призваны сбалансировать бразильскую резолюцию, так как в ней осуждается атака радикального движения ХАМАС, однако оценки действиям Израиля не дается.