18 октября, 13:50
Палестино-израильский конфликт

Китай заявил, что поддержит поправки РФ к бразильскому проекту ближневосточной резолюции

Россия ранее предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о готовности КНР поддержать поправки, которая Россия предложила к бразильскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Мы поддержим", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Россия в понедельник предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая - осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа. После того, как был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в Газе, РФ дополнила свою последнюю поправку отдельным осуждением этого нападения. Как отмечали в постпредстве РФ при ООН, предлагаемые Россией изменения призваны сбалансировать бразильскую резолюцию, так как в ней осуждается атака радикального движения ХАМАС, однако оценки действиям Израиля не дается. 

Теги:
РоссияКитайПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация