18 октября, 13:54
Палестино-израильский конфликт

В Тунисе прошли многотысячные акции протеста против ударов Израиля по Газе

Манифестанты потребовали выслать из страны посла Франции

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов провели в столице Туниса митинг протеста против ударов Израиля по сектору Газа и поддержки этих действий со стороны Франции. Собравшись у здания французского посольства, они обвинили Израиль в ракетном обстреле больницы Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли несколько сот человек, сообщает агентство AFP.

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Манифестанты потребовали от властей Туниса выслать из страны посла Франции. Аналогичная акция проходит у посольства США.

Демонстрации с осуждением действий Израиля в Газе состоялись и в других крупных городах Туниса. 

Теги:
ТунисСШАПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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