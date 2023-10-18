В Тунисе прошли многотысячные акции протеста против ударов Израиля по Газе

Манифестанты потребовали выслать из страны посла Франции

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов провели в столице Туниса митинг протеста против ударов Израиля по сектору Газа и поддержки этих действий со стороны Франции. Собравшись у здания французского посольства, они обвинили Израиль в ракетном обстреле больницы Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли несколько сот человек, сообщает агентство AFP.

Манифестанты потребовали от властей Туниса выслать из страны посла Франции. Аналогичная акция проходит у посольства США.

Демонстрации с осуждением действий Израиля в Газе состоялись и в других крупных городах Туниса.