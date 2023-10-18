18 октября, 13:53,
обновлено 18 октября, 14:17
Палестино-израильский конфликт

Израиль наносит ответные удары по источникам огня и целям "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе сообщили, что ранее террористы обстреляли противотанковыми ракетами кибуц Манара и район Рош ха-Никра у ливанской границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила, что вновь наносит удары по целям в Ливане в ответ на новые обстрелы еврейского государства противотанковыми ракетами. Об этом сообщила армейская пресс-служба

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"Некоторое время назад террористы обстреляли противотанковыми ракетами кибуц Манара и район Рош ха-Никра у ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем в направлении источника стрельбы. В настоящее время ЦАХАЛ ликвидирует очаги ведения огня в Ливане и продолжает наносить удары по террористическим объектам, принадлежащим "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила об аналогичном обстреле израильского населенного пункта Зарит на границе с Ливаном. В ответ израильские военные нанесли артиллерийские удары по зонам, откуда велся огонь, указали в ведомстве. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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