Киев и Бухарест договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны

Украина и Румыния также будут строить автодорожный мост через пограничную реку Тиса между украинским селом Белая Церковь в Закарпатской области и румынским городом Сигету-Мармацией

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украина и Румыния подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны, которое предполагает наращивание производства боеприпасов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Новые договоренности с Румынией. <…> Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Минстратегпромом (Министерство стратегической промышленности Украины - прим. ТАСС) и Министерством экономики Румынии. Речь идет об увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Помимо этого, стороны договорились о строительстве автодорожного моста через пограничную реку Тиса между украинским селом Белая Церковь в Закарпатской области и румынским городом Сигету-Мармацией.

Соглашения были подписаны в Киеве по результатам совместного заседания с румынской делегацией, возглавляемой премьером Румынии Марчелом Чолаку. Всего стороны подписали семь документов.

Украина и Румыния в августе подписали политическую декларацию об укреплении сотрудничества в обеспечении транзита товаров с Украины. В его рамках страны договорились об открытии нового КПП "Сигету-Мармацией - Белая Церковь". В октябре президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом сообщил о намерении открыть зерновой коридор в Румынию через территорию Молдавии. Помимо этого, тогда же страны договорились наладить сотрудничество до уровня стратегического партнерства.