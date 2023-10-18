18 октября, 14:10,
обновлено 18 октября, 14:42
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю

Президент США провел параллели между действиями палестинских радикалов и террористической группировки "Исламское государство", а также Холокостом

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут бездействовать в случае появления новых угроз Израилю. С таким предупреждением выступил президент США Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, нанесенного в связи с недавними вылазками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

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Американский лидер провел параллели между этими действиями палестинских радикалов и зверствами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также Холокостом. "Мы не будем вновь стоять в стороне и ничего не делать. Ни сегодня, ни завтра. Никогда", - подчеркнул в связи с этим Байден. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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