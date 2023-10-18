Байден назвал высшим приоритетом освобождение захваченных ХАМАС заложников

Президент США рассказал о работе с партнерами во всем регионе, чтобы вернуть домой тех, кто находится в плену у палестинского радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают высшим приоритетом освобождение захваченных боевиками ХАМАС заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

"Мы работаем с партнерами во всем регионе, используем все возможности, чтобы вернуть домой тех, кто находится в плену у ХАМАС, - сказал он. - Позвольте заверить, что для меня, как американского президента, нет более высокого приоритета, чем освобождение и благополучное возвращение всех этих заложников".