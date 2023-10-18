18 октября, 14:12,
обновлено 18 октября, 15:16
Палестино-израильский конфликт

Байден назвал высшим приоритетом освобождение захваченных ХАМАС заложников

Президент США рассказал о работе с партнерами во всем регионе, чтобы вернуть домой тех, кто находится в плену у палестинского радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают высшим приоритетом освобождение захваченных боевиками ХАМАС заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

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"Мы работаем с партнерами во всем регионе, используем все возможности, чтобы вернуть домой тех, кто находится в плену у ХАМАС, - сказал он. - Позвольте заверить, что для меня, как американского президента, нет более высокого приоритета, чем освобождение и благополучное возвращение всех этих заложников". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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