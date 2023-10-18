18 октября, 14:16,
обновлено 18 октября, 15:04
Палестино-израильский конфликт

Президент ЮАР призвал открыть гумкоридоры в Газе и освободить заложников

Сирил Рамапоса также выразил обеспокоенность быстрой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал к открытию гуманитарных коридоров в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

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Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства по итогам его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно тексту, Рамапоса "вновь озвучил призыв ЮАР к немедленному прекращению насилия, возвращению заложников и безотлагательному открытию гуманитарных коридоров".

Как отмечается в заявлении, президент также "выразил свою глубочайшую обеспокоенность быстрой эскалацией конфликта [на Ближнем Востоке], беспрецедентным уровнем разрушений и числом жертв". 

Теги:
ЮАРУкраинаПалестино-израильский конфликтРамапоса, СирилЗеленский, Владимир Александрович
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