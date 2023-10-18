Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю

По словам президента США, его страна намерена обеспечить всем необходимым систему ПВО "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю. Об этом он заявил, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, нанесенного в связи с недавними вылазками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

"На этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля", - сказал он. По словам Байдена, в частности, США намерены обеспечить всем необходимым систему ПВО "Железный купол".

Он напомнил, что в регион уже прибыл авианосец Gerald Ford, а в ближайшее время туда прибудет авианосец David Eisenhower. Байден также вновь предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт. "Мое послание любому государству или любому враждебному субъекту, думающему о нападении на Израиль, остается таким же, как и неделю назад. Не надо этого делать", - сказал президент США.