Парламент Грузии поддержал в I чтении законопроект о штрафах для ТВ за ксенофобию

По результатам голосования, 79 депутатов высказались за инициативу, 4 - против

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии приняли в I чтении законопроект, позволяющий штрафовать вещателей за использование языка ненависти и содержание в ТВ-программах призывов к терроризму. Заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

По результатам голосования, 79 депутатов высказались за, 4 - против. Законопроект рассматривается в ускоренном порядке. Голосование во II чтении планируется в четверг.

Согласно поправкам в закон "О вещании", инициированных правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", вещатель, в эфире которого будет использован язык ненависти в отношении человека или группы лиц по половому, возрастному, расовому, национальному, религиозному, языковому, политическому и иным признаками, получит в первый раз предупреждение. Если нарушение повторится в течение года, он будет оштрафован на 0,5% от годового дохода на сумму не меньше 2,5 тыс. лари (около $960). Аналогичное наказание предусмотрено, если какая-либо телепрограмма будет содержать призыв к терроризму.