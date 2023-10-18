Жена президента Украины созвонилась с первой леди Израиля и выразила поддержку

По информации канцелярии Ицхака Герцога, Елена Зеленская предложила свою помощь в связи тяжелыми потерями "во время жестокой террористической атаки, совершенной ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Супруга украинского президента Елена Зеленская созвонилась с Михаль Герцог, женой главы еврейского государства Ицхака Герцога, сообщила его канцелярия. Она выразила поддержку Израилю в условиях обострения ситуации вокруг сектора Газа.

По информации канцелярии, телефонный разговор Зеленской и Герцог состоялся во 17 октября. Жена президента Украины "позвонила, чтобы предложить свою помощь и выразить соболезнования по поводу тяжелых потерь во время жестокой террористической атаки, совершенной ХАМАС против Израиля на прошлой неделе", говорится в заявлении.

Михаль Герцог поблагодарила собеседницу за слова поддержки и выражение солидарности от имени украинского народа с Израилем. "Спасибо вам большое. Я очень ценю этот звонок, он придает сил и согревает сердце. Это очень тяжелые дни", - сказала первая леди Израиля, выразив надежду на то, что их следующая беседа с Зеленской пройдет в более мирные времена.