Ван И заявил, что инициатива "Пояса и пути" на новом этапе нацелена на экоразвитие

По словам министра иностранных дел Китая, Пекин будет стремиться к реализации экологически чистых международных проектов сотрудничества в инфраструктурном строительстве, в энергетике, в области финансов, инвестиций, а также в транспортной сфере

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайские власти на новом этапе продвижения проектов инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") намерены сделать акцент на экологическом развитии. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Это будет новый этап, где руководящую роль сыграет "зеленый" Шелковый путь, - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь". - Мы сделаем так, что экологическое развитие станет ярким знаменем "Пояса и пути".

Как уточнил Ван И, Пекин будет стремиться к реализации экологически чистых международных проектов сотрудничества в инфраструктурном строительстве, в энергетике, в области финансов, инвестиций, а также в транспортной сфере.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

Форум "Пояса и пути" состоялся в Пекине 17 и 18 октября. В нем приняли участие более 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент России Владимир Путин был на этом мероприятии главным гостем.