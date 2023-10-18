США настаивают на двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта

Американский лидер Джо Байден при этом призвал руководство еврейского государства не ставить знака равенства между большинством палестинцев и радикалами

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на двухгосударственном решении ближневосточной проблемы, невзирая на нынешнюю резкую эскалацию напряженности между израильтянами и палестинцами. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

"Как бы трудно это ни было, мы должны продолжать добиваться мира. Мы должны добиваться движения по пути, на котором израильский и палестинский народ могут жить в безопасности <...> и мире. Для меня это означает двухгосударственное решение", - подчеркнул глава Белого дома. "Мы должны продолжать работать над обеспечением более глубокой интеграции Израиля с соседями", - убежден Байден. "Нынешние вылазки [боевиков ХАМАС] только укрепляют мою приверженность [этому] и решимость, мою волю добиться этого [нормализации отношений Израиля с арабским миром]. Я стою здесь, чтобы сказать вам: террористам не победить. Победит свобода", - провозгласил руководитель американской администрации.

При этом он призвал израильские власти не ставить знака равенства между большинством палестинцев и радикалами. "Подавляющее большинство палестинцев - это не ХАМАС", - отметил Байден.