Суд в Молдавии продлил арест двум представителям оппозиционной партии "Возрождение"

Александра Нестеровского и Ирину Лозован подозревают в коррупции и нарушении правил финансирования политического объединения

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева продлил арест депутатам парламента Александру Нестеровскому и Ирине Лозован, которые подозреваются в коррупции и нарушении правил финансирования политического объединения. Об этом Нестеровский сообщил журналистам после заседания.

"Мне и Лозован продлили арест на 30 суток. <…> Это сделано для того, чтобы продвинуть на выборах в городе Бельцы тех кандидатов, которые выгодны PAS (Партии действия и солидарности - прим. ТАСС)", - сказал депутат.

Сторонники партии в среду провели акцию протеста перед зданием суда, куда привезли задержанных. Они скандировали лозунги с требованием отставки президента республики Майи Санду. Нестеровский планировал баллотироваться в мэры города Бельцы, а Лозован - на должность мэра Окницы на выборах в местные органы власти 5 ноября.

Депутаты в марте 2023 года покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с партией "Шор".