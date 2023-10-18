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Палестино-израильский конфликт

Азербайджан выделил $1,6 млн на поддержку палестинских беженцев

Министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов заявил, что последние события, которые привели к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в регионе, вызывают обеспокоенность

БАКУ, 18 октября. /ТАСС/. Азербайджан через Ближневосточное агентство ООН (UNRWA) выделил $1,6 млн на поддержку палестинских беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, выступая на внеочередном заседании стран - членов Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД в Джидде, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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"Министр подчеркнул, что последние события, которые привели к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в регионе, вызывают обеспокоенность. Он отметил, что Азербайджан призывает стороны прекратить боевые действия и остановить эскалацию", - говорится в сообщении. 

Теги:
АзербайджанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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