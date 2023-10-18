18 октября, 14:30

На Украине запретили оплачивать подписку на несколько российских онлайн-кинотеатров

Речь идет о more.tv, Okko, Start и Premier

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) запретил проводить оплату услуг четырех российских стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на письмо регулятора украинским банкам.

По данным издания, речь идет о more.tv, Okko, Start и Premier.

НБУ обосновывает решение тем, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес несколько российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов в перечень аудиовизуальных медиасервисов "государства-агрессора".

Ранее в этот перечень были внесены Ivi и Tvigle, добавила "Страна". 

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