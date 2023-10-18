Полиция Берлина уже зарегистрировала более 360 преступлений, связанных с ситуацией в Газе

По состоянию на 17 октября, в 121 случае речь шла о насильственных преступлениях

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Полиция Берлина уже зарегистрировала более 360 преступлений, связанных с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По состоянию на 17 октября, в 121 случае речь шла о насильственных преступлениях. Это включает в себя 19 случаев нанесения телесных повреждений и 13 случаев нарушения общественного порядка. Кроме того, с 7 октября - дня нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль - рабочей группой "Ближний Восток" зарегистрировано 110 случаев порчи имущества. При этом в полиции отметили, что цифры могут постоянно меняться.

Только за прошедшую ночь, как подчеркнули правоохранители, по всей территории города был нанесен многочисленный ущерб имуществу в связи с ближневосточным конфликтом. Попытка поджога синагоги в берлинском районе Митте в ночь на среду вызвала ужас по всей стране. Кроме того, на пропалестинских демонстрациях также произошли беспорядки.

Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров антисемитизма зафиксировала резкий рост антисемитских инцидентов с 7 октября. По ее данным, по всей стране зарегистрировано 202 инцидента - на 240% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за различий в методах подсчета и категориях цифры несопоставимы с показателями полиции.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.