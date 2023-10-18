18 октября, 15:09
Палестино-израильский конфликт

Канада не стала обвинять ни одну из сторон в атаке на больницу Аль-Ахли

Лидер канадского правительства в Палате общин Карина Гулд отметила, что Оттава будет ждать соответствующих доказательств

ОТТАВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Канады не будут возлагать вину за атаку на больницу Аль-Ахли ни на одну из сторон палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не получат соответствующих доказательств. Об этом заявила журналистам лидер правительства Канады в Палате общин (нижняя палата парламента) Карина Гулд.

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"Важно иметь доказательства, которых у нас пока нет, - сказала она. - Я воздержусь от комментариев относительно возложения на кого-то вины [за эту атаку] до тех пор, пока мы не узнаем всех фактов". Гулд также назвала случившееся "невероятной трагедией" и выразила соболезнования пострадавшим. 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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