Сообщение о бомбе в посольстве Израиля в Аргентине не подтвердилось

Глава службы безопасности диппредставительства еврейского государства ранее обратился в полицию в связи с угрозой, полученной по электронной почте

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Полиция не нашла бомбы в посольстве Израиле в Аргентине, сотрудники которого были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила газета La Nacion.

Ранее глава службы безопасности посольства Израиля обратился в полицию в связи с угрозой, полученной по электронной почте. В превентивных целях была перекрыта улица перед дипмиссией. Взрывотехники проверили здание и не нашли взрывных устройств.

Сообщение о бомбе также поступило в посольство США в Буэнос-Айресе. На место прибыли сотрудники полиции. Результаты проверки пока не оглашены.