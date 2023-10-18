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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС призвало США отказаться от предвзятости и признать права палестинцев

В движении также заявили о необходимости создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС обратилось к Соединенным Штатам с призывом отказаться от предвзятости и признать права палестинцев, в том числе на создание своего государства со столицей в Иерусалиме.

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"Мы призываем США отказаться от предвзятости <...> и позволить нашему народу защитить себя, свою землю и свои святыни, а также реализовать свои стремления к освобождению, возвращению [на свои территории] и созданию в полной мере суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - отмечается в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале члена политбюро движения Иззата ар-Ришка. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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