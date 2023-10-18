18 октября, 14:59
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС обещало обнародовать доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

Официальный представитель палестинского радикального движения Фаузи Бархум утверждает, что Израиль нанес удар по медучреждению управляемыми ракетами через несколько часов после того, как Служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с руководством больницы с угрозами взорвать ее

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. Официальный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что группировка предоставит международному сообществу доказательства причастности Израиля к ударам по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которых погибли сотни людей.

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Бархум отметил, что у ХАМАС есть комитет, ответственный за сбор доказательств причастности Израиля к массовым убийствам в секторе Газа, в том числе в больнице Аль-Ахли. Он добавил, что таких доказательств много, они включают в себя свидетельства очевидцев и видеозаписи.

"ХАМАС опубликует все доказательства, подтверждающие, что эта резня была совершена намеренно, и представит их в международные судебные инстанции", - заявил он журналу Newsweek, не уточнив при этом сроков.

Бархум утверждает, что Израиль нанес удар по медучреждению управляемыми ракетами через несколько часов после того, как Служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с руководством больницы с угрозами взорвать ее. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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