18 октября, 15:02,
обновлено 18 октября, 15:19
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о поражении трех военных постов в Ливане

В армейской пресс-службе отметили, что эти удары последовали в ответ на обстрелы территории еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что нанесли удары по трем военным постам в Ливане в ответ на обстрелы территории Израиля.

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"Некоторое время назад, после того как солдаты ЦАХАЛа заметили террористов, пытавшихся запустить противотанковую ракету из Ливана в Израиль, танк ЦАХАЛа уничтожил два военных поста на территории Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по военному посту, с которого была выпущена противотанковая ракета по району Метулы (город на севере Израиля - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

В армии также сообщили, что "недавно был обстрелян район Хар-Дов". "Солдаты ЦАХАЛа ответили боевым огнем", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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