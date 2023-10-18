ЕС создаст к 2025 году структуру для планирования военных задач во "враждебной среде"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул важность укрепления позиций Евросоюза в качестве самостоятельной геополитической единицы на мировой арене

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает запустить к 2025 году механизм для планирования различных военных задач и проведения автономных операций в условиях "враждебной среды", чтобы укрепить свои позиции в геополитике. Об этом заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я надеюсь, что в 2024-2025 году мы сможем запустить механизм планирования и контроля военных возможностей. Речь не идет о Генштабе, мы не на том уровне. Но речь идет о структуре со штаб-квартирой в Брюсселе, которая сможет осуществлять автономные операции во враждебной среде, чтобы защитить наши позиции", - заявил он.

Глава европейской дипломатии подчеркнул важность укрепления позиций Евросоюза в качестве самостоятельной геополитической единицы на мировой арене и именно укрепление оборонительных возможностей, по его словам, должно этому способствовать. "Мы должны выучить язык силы", - сказал Боррель.