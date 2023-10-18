Активисты прервали слушания в Сенате США по рассмотрению кандидатуры посла в Израиле

Всех активистов вывели из зала сотрудники полиции Капитолия

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Активисты, выступающие за прекращение военных действий в секторе Газа, несколько раз прерывали слушания в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью (2013-2017).

Во время вступительных слов председателя комитета Бена Кардина (демократ от штата Мэриленд) и старшего республиканца Джима Риша (от штата Айдахо) активисты поднимали над головой пронесенные плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, требовали прекращения огня на территории сектора Газа. "Сколько детей еще должно быть убито, чтобы комитет по иностранным делам Сената начал действовать?" - закричал один из них. Всех активистов вывели из зала сотрудники полиции Капитолия.

"Позвольте мне пояснить, что мы не потерпим того, чтобы слушания прерывались. <...> Мы просим тех, кто придерживается твердых взглядов, высказать их, но не срывать слушания, я не потерплю этого", - заявил Кардин. Сенаторы намерены в кратчайшие сроки утвердить кандидатуру Лью на пост посла в связи с ситуацией в регионе. Как ожидается, соответствующее голосование в комитете пройдет уже на следующей неделе. После этого кандидатуру экс-министра должен утвердить Сенат полного состава.