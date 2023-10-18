В ОИС возложили ответственность на Израиль за судьбу жителей сектора Газа

В организации также считают виновным еврейское государство в страданиях населения этого региона, которые оно переживает в "результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома"

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Израиль несет полную ответственностью за судьбу жителей сектора Газа и те страдания, которые они истаптывают в результате бомбардировок, отключения воды и электричества. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое прошло в Джидде.

"Израиль, как оккупирующая держава, несет полную ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома", - указывается в заявлении, текст которого опубликован на сайте ОИС.