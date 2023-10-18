В ООН заявили, что международное сообщество не помогло в урегулировании на Ближнем Востоке

Специальный координатор генсека всемирной организации по этому региона Тор Веннесланд отметил, что риск эскалации палестино-израильского конфликта реален

ООН, 18 октября. /ТАСС/.Международное сообщество не смогло помочь сторонам палестино-израильского конфликта найти политическое урегулирование. Об этом заявил специальный координатор генсека ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд.

"После более чем 100-летия конфликта и более чем полувека оккупации международное сообщество не смогло привести стороны к справедливому и устойчивому политическому урегулированию", - сказал он. "Риск эскалации этого конфликта реален", - добавил Веннесланд.

Он также назвал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек "ужасной трагедией", которую необходимо расследовать.

Веннесланд в своей речи перед Советом Безопасности призвал к освобождению всех заложников, обеспечению гуманитарного доступа и прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. "Необходимо долгосрочное политическое решение в соответствии с резолюциями ООН и международным правом", - добавил специальный координатор.

Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против проголосовали только США.