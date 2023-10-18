18 октября, 15:28,
обновлено 18 октября, 15:53
Палестино-израильский конфликт

Reuters: самолет Байдена вылетел из Израиля

Президент США в течение дня провел несколько встреч с военно-политическим руководством еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Самолет президента США Джо Байдена вылетел из аэропорта в Израиле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

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Байден в течение дня находился в Израиле с визитом, в ходе которого провел несколько встреч с военно-политическим руководством страны. Он выразил полную солидарность США с Израилем в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта.

Сразу после того, как появилось сообщение о вылете президентского самолета из Тель-Авива, пресс-служба израильской армии впервые за день сообщила о возобновлении сигналов тревоги в центральных районах страны, предупреждающих об угрозе ракетного обстрела со стороны сектора Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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