Reuters: самолет Байдена вылетел из Израиля

Президент США в течение дня провел несколько встреч с военно-политическим руководством еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Самолет президента США Джо Байдена вылетел из аэропорта в Израиле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Байден в течение дня находился в Израиле с визитом, в ходе которого провел несколько встреч с военно-политическим руководством страны. Он выразил полную солидарность США с Израилем в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта.

Сразу после того, как появилось сообщение о вылете президентского самолета из Тель-Авива, пресс-служба израильской армии впервые за день сообщила о возобновлении сигналов тревоги в центральных районах страны, предупреждающих об угрозе ракетного обстрела со стороны сектора Газа.