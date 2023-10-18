В США заявили о наличии доказательств непричастности Израиля к удару по больнице Аль-Ахли

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщил, что Вашингтон продолжает собирать информацию об инциденте

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обладает информацией, согласно которой Израиль "не несет ответственности" за удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которых погибли сотни людей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы продолжаем собирать информацию, но, согласно нашей текущей оценке, основанной на анализе аэрофотосъемки, перехваченных данных и информации из открытых источников, Израиль не несет ответственности за вчерашний взрыв в больнице в Газе", - сказала она. В среду президент США Джо Байден утверждал, что в заявлении о том, что атаку на больницу произвел не Израиль, а палестинские радикалы, он опирался на данные Пентагона.

Ранее официальный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что группировка предоставит международному сообществу доказательства причастности Израиля к ударам по больнице. Он отметил, что у движения есть комитет, ответственный за сбор доказательств причастности Израиля к массовым убийствам в секторе Газа, в том числе в больнице Аль-Ахли. Бархум утверждает, что Израиль нанес удар по медучреждению управляемыми ракетами через несколько часов после того, как Служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с руководством больницы с угрозами взорвать ее.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября после проникновения из сектора Газа на территорию Израиля боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, с момента эскалации конфликта погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс. человек. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4,2 тыс. получили ранения.