18 октября, 15:33,
обновлено 18 октября, 16:29
Палестино-израильский конфликт

В ОСИ выразили разочарование непринятием СБ ООН проектов резолюций по Ближнему Востоку

Организация исламского сотрудничества осудила неспособность Совета Безопасности ООН "выполнить свои обязательства и принять окончательное решение о прекращении военных преступлений, совершаемых израильскими оккупационными силами против палестинского народа в секторе Газа"

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять ни один проект резолюции по Ближнему Востоку. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного заседания исполнительного комитета ОИС, которое прошло в Джидде.

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"Организация выражает свое глубокое сожаление и осуждение в связи с неспособностью Совета Безопасности ООН выполнить свои обязательства и принять окончательное решение о прекращении военных преступлений, совершаемых израильскими оккупационными силами против палестинского народа в секторе Газа", - указано в документе.

По мнению авторов заявления, тот факт, что СБ ООН не смог принять ни одну резолюцию по Ближнему Востоку, "негативно сказывается на его роли в поддержании международного мира и безопасности, а также защите безоружных гражданских лиц". Участники заседания также призвали СБ ООН принять срочные меры для "прекращения жестокой и варварской агрессии против палестинского народа", обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и защитить мирных жителей.

17 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран - Россия, Китай, ОАЭ, Габон, Мозамбик. Шесть стран - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор - воздержались. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Затем Бразилия предложила свой проект резолюции, в отношении которого США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против проголосовали только США. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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