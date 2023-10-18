18 октября, 16:20

Пакистан провел испытания баллистической ракеты Ababeel

Ракета способна доставлять как обычные, так и ядерные моноблочные боеголовки

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Пакистан провел успешные испытания баллистической твердотопливной ракеты средней дальности Ababeel. Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) пакистанского министерства обороны.

"В ходе испытаний состоялась проверка различных систем и технических параметров ракеты Ababeel, предназначенной для укрепления стратегической стабильности в регионе", - говорится в сообщении ISPR.

Баллистическая твердотопливная ракета Ababeel разработана в Пакистане как ответ на создание в соседней Индии ракет-перехватчиков. Ее дальность до 2 200 км, первое испытание состоялось в 2017 году. Ракета способна доставлять как обычные, так и ядерные моноблочные боеголовки, а также может оснащаться разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. 

Теги:
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