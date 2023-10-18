В ООН сообщили, что на момент удара больница Аль-Ахли была переполнена

Эвакуация пациентов заранее была невозможна, отметил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Больница Аль-Ахли была переполнена на момент удара, эвакуация пациентов заранее была невозможна. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Эвакуация многих пациентов была просто невозможна из-за <...> критического состояния многих пациентов, а также нехватки машин скорой помощи, персонала и возможностей остальной части системы здравоохранения. Когда больница подверглась удару, она была полностью работоспособна и действительно была переполнена пациентами, включая женщин и детей", - сказал он.

Гриффитс также добавил, что разрушение больницы Аль-Ахли "оказало дополнительное давление на систему здравоохранения", которая и так находится на грани коллапса. "Сектор Газа лишился больницы, которая до нынешних военных действий принимала более 45 тыс. пациентов в год", - добавил он.