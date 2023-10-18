Эксперт считает, что ближневосточный кризис вызывает отчаяние у Зеленского

По словам Грегори Саймонса, это не влияет на планы Киева

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Переключение внимания Запада на палестино-израильский конфликт вызывает у президента Украины Владимира Зеленского отчаяние, но не влияет на планы Киева. Об этом заявил независимый эксперт Грегори Саймонс на презентации доклада "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии" дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас для Украины проблемой становится именно то, что происходит в секторе Газа, потому что внимание сейчас переключено с Украины, и это вызывает отчаяние у Зеленского. Но таким образом, это пока не сбивает их с пути [продолжения конфликта]. В любом случае, Украина по-прежнему остается объектом политических событий", - сказал он.

Также эксперт затронул тему политических обязательств США и Европы перед Киевом, подчеркнув, что для Вашингтона Украина не является "стратегическим вопросом".

"США и Европа взяли на себя политические обязательства [перед Украиной], и, соответственно, мы можем сказать, что это рано или поздно достигнет такой точки, и политически и экономически, когда в общем-то кончится политическая воля для продолжения конфликта", - добавил Саймонс.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты обеспечат поступление всей помощи, необходимой для израильской обороны. Также Байден заявил, что намерен запросить у американского Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.