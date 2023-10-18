Эрдоган заявил, что СБ ООН не выполнил свои обязанности в сфере урегулирования конфликтов

Президент Турции также указал, что в сотрудничестве с Египтом республика доставила в регион три самолета с гуманитарной помощью

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН, который ранее не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, в очередной раз не выполнил свои обязанности.

"Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы", - написал он в Telegram.

Эрдоган также указал, что "в сотрудничестве с властями Египта Турция доставила в регион три самолета с гуманитарной помощью".

Турецкий президент заявил, что признателен за проведение Организацией исламского сотрудничества внеочередного заседания в Джидде. "ОИС непосредственно демонстрирует решимость исламского мира перед усиливающимся угнетением со стороны Израиля, его солидарность с палестинским народом и поддержку дела Палестины. С самого первого дня кризиса, начавшегося 7 октября и имеющего риск распространения по всему региону, мы приложили большие усилия для его разрешения. Западные страны, которые не оставляют камня на камне, когда дело касается прав и свобод человека, не приняли никаких мер, кроме подливания масла в огонь", - указал турецкий лидер.

Эрдоган назвал удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа "отвратительным нападением", "преступлением против человечности" и актом, "равносильным геноциду против жителей Газы".

Россия в понедельник предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции в СБ ООН, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая - осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа. После удара по больнице Аль-Ахли РФ дополнила свою последнюю поправку отдельным осуждением этого нападения. Обе поправки не набрали достаточного числа голосов, так как большинство членов органа решили воздержаться от голосования. При этом США единственные оба раза голосовали против них. СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето.