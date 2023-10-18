Байден заявил, что удар ракетой по больнице Аль-Ахли случайно нанесли радикалы в Газе

Президент США отметил, что Вашингтон отстаивает защиту мирных граждан в ходе того или иного конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что ракетный удар по госпиталю Аль-Ахли случайно нанесли палестинские радикалы в секторе Газа.

"С учетом информации, которую мы видим по состоянию на сегодняшний день, складывается впечатление, что это является результатом случайной ракеты, выпущенной террористической группировкой в Газе", - сказал американский лидер, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, говоря о трагедии в больнице Аль-Ахли.

"Соединенные Штаты без обиняков отстаивают защиту мирных граждан в ходе [того или иного] конфликта", - утверждал при этом глава американской администрации.

Между тем ранее в официальных заявлениях правительства США говорилось не об ударе, а о "взрыве" в госпитале Аль-Ахли.