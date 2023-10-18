СМИ: Израиль нанес удар по территории мечети в Нусейрате в центре сектора Газа

По сообщению агентства WAFA, есть десятки погибших и раненых

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Израильские силы нанесли удар по территории мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части палестинского сектора Газа. По сообщению агентства WAFA, есть десятки погибших и раненых.

"В результате попадания снаряда на территорию, прилегающую к мечети мучеников Аль-Аксы в Нусейрате, десятки человек погибли или получили ранения", - указывает агентство. По свидетельству очевидцев, во время взрыва в мечети и рядом с ней находились мирные жители, которые пытались там укрыться от бомбардировок. Как отмечает WAFA, десятки человек, большинство из них женщины и дети, доставлены в местную больницу.

Практически одновременно с известием об атаке в Нусейрате телеканал Al Jazeera сообщил о налете израильских ВВС в районе Ат-Туффах в городе Газа. В результате атаки практически полностью была разрушена мечеть Аль-Махатта. О числе возможных жертв и пострадавших информации до сих пор не имеется.

Минувшим вечером был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, по палестинским данным, в результате атаки 471 человек погиб, 342 получили ранения. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.