Армия Израиля зафиксировала запуск девяти ракет из Ливана

По данным армейской пресс-службы, четыре из них перехватили средства ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск девяти ракет со стороны Ливана, четыре из них перехвачены средствами ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано девять запусков, которые влетели в Израиль с ливанской территории. Четыре запуска были перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, проинформировали военные, за последний час армия зафиксировала несколько запусков противотанковых ракет в районе населенных пунктов Метула, Малькия и Манара, расположенных у ливанской границы.

"Помимо этого, некоторое время назад БПЛА Армии обороны Израиля ликвидировал террористическую ячейку, которая стреляла минометными снарядами по району Турмуса", - добавили в пресс-службе.