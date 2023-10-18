18 октября, 15:51,
обновлено 18 октября, 16:20
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала запуск девяти ракет из Ливана

По данным армейской пресс-службы, четыре из них перехватили средства ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск девяти ракет со стороны Ливана, четыре из них перехвачены средствами ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После первоначального сообщения по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано девять запусков, которые влетели в Израиль с ливанской территории. Четыре запуска были перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, проинформировали военные, за последний час армия зафиксировала несколько запусков противотанковых ракет в районе населенных пунктов Метула, Малькия и Манара, расположенных у ливанской границы.

"Помимо этого, некоторое время назад БПЛА Армии обороны Израиля ликвидировал террористическую ячейку, которая стреляла минометными снарядами по району Турмуса", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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