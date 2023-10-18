Министр обороны Израиля заявил Байдену, что война в Газе будет долгой

Йоав Галант сообщил, что его страна будет сражаться "за весь свободный мир"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, находившимся в течение дня с визитом в Тель-Авиве, заявил ему о том, что военная операция израильской армии против палестинских радикалов в секторе Газа будет долгой, и Израиль будет сражаться в ней "за весь свободный мир".

Как сообщила по итогам встречи пресс-служба израильского Минобороны, Галант поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку, которую США оказывают Израилю и его праву на самооборону. Американский президент в ходе своего визита присутствовал на заседании военно-политического кабинета Израиля с участием ключевых министров, на этих совещаниях обсуждаются важнейшие для страны решения.

"На сегодняшнем [заседании военно-политического] кабинета я подчеркнул, что мы ведем войну за существование Израиля в качестве процветающего еврейского государства на Ближнем Востоке. Да, это не только наша война. Сегодня мы стоим на передовой свободного мира, [сражаясь] против варварских террористов, которые угрожают нашим общим ценностям. Это будет долгая война. И это война, в которой мы должны победить", - заявил Галант.

Он также подчеркнул важность того, чтобы США продолжили оказывать Израилю поддержку в сфере обороны, и поблагодарил Байдена за непоколебимую приверженность его администрации защите безопасности Израиля, добавили в Минобороны.