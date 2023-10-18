18 октября, 16:31

Участники форума "Пояса и пути" выступили против протекционизма

Партнеры по инициативе "Один пояс - один путь" договорились продвигать дальше упрощение процедур торговли и инвестиций

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Главы делегаций - участники форума "Один пояс - один путь" выступили против протекционистской торгово-экономической политики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД КНР по итогам форума.

"Все участники поддерживают основанную на правилах, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, справедливую и прозрачную многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит ВТО, - говорится в документе. - Все стороны выступают против политики односторонних действий и протекционистских мер".

Партнеры по инициативе "Один пояс - один путь" договорились продвигать дальше упрощение процедур торговли и инвестиций. Участники форума готовы защищать права и интересы инвесторов в соответствии с законом, совершенствовать многосторонние и двусторонние механизмы торгово-экономического сотрудничества и совместно поддерживать стабильность промышленных и логистических цепочек, указано в заявлении.

Третий форум "Пояса и пути" проходил в Пекине 17 и 18 октября. Президент РФ Владимир Путин участвовал в нем в качестве главного гостя.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

  

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