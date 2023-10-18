Глава МИД Израиля потребовал от генсека ООН признать вину палестинцев во взрыве в Газе

Эли Коэн отметил, что "террористические организации в секторе Газа убивают жителей Газы и цинично используют это, чтобы обвинять Израиль"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн потребовал от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша публично признать, что ответственность за взрыв в больнице в Газе, приведший к многочисленным жертвам, лежит на палестинских радикальных группировках.

"Сегодня я обратился к генеральному секретарю ООН Гутерришу с требованием, чтобы он публично объявил, что ответственность за взрыв в больнице в Газе несут палестинские террористические организации", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По версии Коэна, "террористические организации в секторе Газа убивают жителей Газы и цинично используют это, чтобы обвинять Израиль".

Министр настаивает, что виноваты во взрыве в больнице в Газе радикалы из палестинской организации "Исламский джихад", а не израильская сторона. "ООН должна незамедлительно внести ясность и осудить "Исламский джихад", который преднамеренно стреляет по гражданскому населению, убивая невинных людей", - добавил глава МИД Израиля.