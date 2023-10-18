18 октября, 16:14,
обновлено 18 октября, 16:29
Палестино-израильский конфликт

Египет координирует выработку со странами-донорами плана доставки помощи в Газу

Глава МИД страны Самех Шукри заявил, что доставка помощи в Газу начнется, "как только израильская сторона устранит препятствия для работы контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором"

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Египетские власти работают со странами-донорами, международными организациями и агентствами над выработкой общего плана для незамедлительной доставки гуманитарной помощи жителям палестинского сектора Газа, как только Израиль устранит для этого препятствия. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время встречи в Каире с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

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"Глава египетского МИД в ходе переговоров подчеркнул необходимость скорейшего оказания помощи жителям Газы, отметив, что Египет координирует свои усилия со сторонами-донорами, международными организациями и агентствами, чтобы все были готовы и чтобы был общий план действий по доставке помощи в анклав", - отметил Шукри. Он добавил, что доставка помощи в Газу начнется, "как только израильская сторона устранит препятствия для работы контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором". 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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