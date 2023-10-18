ХАМАС после обстрела больницы в Газе призвало руководство Палестины обратиться в МУС

В движении считают необходимым привлечь к ответственности виновных в совершении преступлений против палестинцев

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС обратилось к властям Палестины и правозащитным организациям с призывом подать иски в Международный уголовный суд (МУС) с целью привлечения к ответственности виновных в совершении преступлений против палестинцев.

"[Мы призываем] палестинские власти и правозащитные организации принять меры и безотлагательно направить иски в МУС для того, чтобы привлечь к ответственности руководство [Израиля] за преступления, массовые убийства и геноцид в отношении нашего беззащитного народа, последним эпизодом которых стала бойня в больнице [в Газе]", - отмечается в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале члена политбюро движения Иззата ар-Ришка.