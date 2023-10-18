Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля

Военные ранее также информировали о срабатывании сирен в центральных районах Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, прозвучали в Тель-Авиве и в центре страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авиве и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее этим вечером военные один раз информировали о срабатывании сирен в центральных районах Израиля. Это произошло почти сразу после того, как агентство Reuters сообщило о вылете из тель-авивского аэропорта самолета президента США Джо Байдена, в течение дня находившегося с визитом в еврейском государстве. В самом Тель-Авиве при этом, согласно сводкам военных, тревога в течение дня не объявлялась.