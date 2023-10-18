Движение ХАМАС заявило о новом обстреле Тель-Авива

В группировке утверждают, что удар стал ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинских граждан

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - заявило об очередном обстреле Тель-Авива.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки, утверждается, что удар стал ответом на "массовые убийства" Израилем мирных палестинских граждан.

За последние два часа это второе сообщение "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" об ударах по городу. Информация о последствиях обстрелов не приводится.

В свою очередь пресс-служба израильской армии информировала о сигналах воздушной тревоги, прозвучавших в районе Тель-Авива и в центральной части Израиля.