18 октября, 16:49
Палестино-израильский конфликт

В Мумбаи задержали четверых человек за публичную порчу флага Израиля

Руководство полиции сообщило, что отслеживает соцсети на предмет "любого подстрекательского или нежелательного контента", связанного с событиями на Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Полиция Мумбаи задержала четверых человек за демонстративную порчу флага Израиля. Как передает информационное агентство Press Trust of India, видео, на котором группа людей рвет израильский флаг, ранее появилось в социальных сетях.

Читайте также
Угроза эскалации боевых действий. Главное вокруг конфликта в секторе Газа

Учитывая общественный резонанс, полиция Мумбаи зарегистрировала дело по этому инциденту и задержала четверых подозреваемых.

Руководство полиции сообщило журналистам, что отслеживает социальные сети на предмет "любого подстрекательского или нежелательного контента", связанного с событиями на Ближнем Востоке.

"Если кто-либо попытается нарушить мир и гармонию оскорбительными постами в социальных сетях, против него будут приняты соответствующие меры", - приводит агентство слова полицейского офицера. 

Теги:
ИндияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация