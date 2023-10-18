Италия вводит временный пограничный контроль на границе со Словенией

Глава МВД Словении Боштьян Поклюкар подчеркнул "необходимость временного характера" таких мер

ЛЮБЛЯНА, 18 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу Боштьяна Поклюкара о введении пограничного контроля на границе между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства Словении.

Отмечается, что Пьянтедози в ходе телефонного разговора со словенским коллегой сообщил о том, что в связи с "изменившейся ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке Италия решила ввести контроль на границе со Словенией". "Суть данной временной меры заключается в противодействии терроризму и организованной преступности", - говорится на сайте ведомства.

Глава МВД Словении в свою очередь подчеркнул "необходимость временного характера" указанных мер. "Поклюкар призвал своего итальянского коллегу к тому, чтобы средства [обеспечения безопасности] были соразмерными и дружественными по отношению к гражданам Словении и Италии, чтобы не нарушать культурные, дружеские и семейные связи людей, живущих вдоль границы", - говорится в сообщении.

Как указывает Словенское агентство печати (STA), по неофициальной информации, Словения готовит уведомление в Европейскую комиссию о введении пограничного контроля с Хорватией и Венгрией.

16 октября агентство сообщило о том, что временный пограничный контроль на границе между Австрией и Словенией будет продлен на шесть месяцев. По его данным, Австрия уведомила Еврокомиссию о решении продлить контроль на границе со Словенией и Венгрией. Вена обосновала это трудностями, связанными с предоставлением убежища, и угрозой незаконного оборота оружия из-за конфликта на Украине.

Пограничный контроль Австрии со Словенией и Венгрией, введенный в разгар кризиса с беженцами в 2015 году, будет продлен с 12 ноября 2023 года по 11 мая 2024 года. Словения, по данным STA, выступает против этого. Австрия и соседние государства входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения. Участники соглашения вправе вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз.